Sunday Times: Українська розвідка з’ясувала, що окупанти їли побратимів через нестачу продовольства

Українська військова розвідка заявила про щонайменше п’ять випадків канібалізму серед російських військових, які воювали на сході України. За даними джерел, це сталося взимку через нестачу продовольства та складнощі з постачанням.

Про це пише The Sunday Times.

Офіцери української військової розвідки передали The Sunday Times докази на підтвердження цих заяв, зокрема фотографії та ймовірно перехоплені записи близько десяти аудіопередач між старшими офіцерами російської армії.

За словами одного з джерел в українській розвідці, є докази щонайменше п’яти випадків, коли російські піхотинці, за свідченнями їхніх товаришів по службі та командирів, їли своїх побратимів.

Йдеться про випадки, які сталися в розпал зими, коли ланцюги постачання було важко підтримувати. Також зазначається, що на дії військових міг вплинути їхній психічний стан через психологічне навантаження бойових дій.

Українські спецслужби повідомили, що їхні фахівці з кібербезпеки отримали аудіо- та фотодокази під час пошуку інформації з поля бою в месенджері Telegram. Українська військова розвідка раніше вже публікувала уривки телефонних розмов, які, за її словами, є справжніми перехопленнями російських комунікацій.

Водночас Росія регулярно відкидає зміст таких перехоплень, називаючи їх “фейковими”.