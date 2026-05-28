        На Харківщині ліквідували найманця з Нігерії

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 10:36
        Громадянин Нігерії Айебусіва Олабоде Віктор / Фото з телефону найманця
        Головне управління розвідки Міноборони України заявило, що Росія продовжує вербувати громадян Нігерії для участі у війні проти України.

        У ГУР повідомили, що на Харківщині був ліквідований громадянин Нігерії Айебусіва Олабоде Віктор, який воював у складі російської окупаційної армії.

        За даними розвідки, чоловіка завербували за типовою схемою: обіцянки працевлаштування в Росії, переїзд, вилучення документів, примусове підписання контракту та відправлення на фронт.

        У ГУР заявили, що подібні випадки є системною практикою російських вербувальників щодо громадян африканських країн.

        Українська розвідка також звинуватила російську владу у публічній брехні та ігноруванні вимог офіційної Нігерії припинити вербування її громадян на війну.

        У повідомленні наголошується, що єдиною можливістю вижити для іноземних найманців у складі армії РФ є добровільна здача у полон у межах українського проєкту “Хочу жить”.


