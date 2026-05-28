У Ростові судять загиблого бійця ЗСУ за підпал окупаційної адміністрації

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядає справу про підпал будівлі адміністрації в окупованому селі Новобогданівка Запорізької області влітку 2022 року. Про це повідомляє «Медіазона».

За даними видання, заочно обвинуваченими у справі проходять українці Даніїл Соколов і Григорій Ніконов-Бабченко. Їм інкримінують статтю про акт міжнародного тероризму, а Соколову також закидають втягнення неповнолітнього у злочин.

За версією російського слідства, у червні 2022 року Соколов, Ніконов-Бабченко та 17-річний на той момент Сергій Попов кинули дві пляшки із запалювальною сумішшю у будівлю сільради, де розміщувалася окупаційна військово-цивільна адміністрація.

Внаслідок підпалу двері та одне з вікон будівлі обгоріли зовні. Вогонь, як стверджується, загасили мешканець сусіднього будинку та сторож будинку культури.

Свідчення проти обвинувачених дав їхній знайомий Володимир Коваленко. За його словами, він перебував поруч із місцем події, але участі у підпалі не брав.

У 2024 році Коваленка судили за неповідомлення про злочин. Прокуратура РФ заявляла, що він “розкаявся” та дав свідчення проти фігурантів справи, після чого отримав умовний термін.

Сергія Попова судили окремо та засудили до 5,5 року колонії суворого режиму. Місцеперебування Ніконова-Бабченка невідоме.

Даніїл Соколов у 2023 році вступив до лав ЗСУ та загинув у бою в Покровському районі Донецької області. У його рідному місті Рені на Одещині встановлено стенд пам’яті на Алеї Слави.