ЗМІ дізналися про плани Швеції передати Україні бойові літаки

Швеція готує передачу Україні кількох винищувачів Jas 39 Gripen моделей C/D. Також Стокгольм планує розпочати переговори про продаж Україні сучасніших літаків Gripen E. Про це пише шведська Aftonbladet з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, уряд Швеції найближчим часом офіційно представить рішення про передачу Україні бойових літаків Gripen.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон уже скликав пресконференцію, яка відбудеться на авіабазі Upplands flygflottilj в Уппсалі. Під час заходу планують оголосити новину, пов’язану з міжнародним співробітництвом у сфері авіації.

За даними Aftonbladet, паралельно Швеція має намір розпочати переговори про майбутній продаж Україні сучасніших винищувачів Gripen E.

Очікується, що Україна оплачуватиме закупівлю цих літаків за рахунок кредиту Європейського Союзу.

Торік Швеція та Україна підписали меморандум про наміри, який може стати основою для угоди щодо 100–150 винищувачів Gripen.