Росія за добу втратила понад тисячу військових і 1560 дронів — Генштаб

За минулу добу російська армія втратила 1160 військових, 42 артилерійські системи та 1560 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Загальні втрати РФ від початку повномасштабної війни перевищили 1,36 мільйона осіб.

Російська армія за минулу добу втратила близько 1160 військових. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 28 травня.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно склали близько 1 360 110 військових.

Також за добу Сили оборони України знищили один російський танк, сім бойових броньованих машин і 42 артилерійські системи. Крім того, російська армія втратила одну реактивну систему залпового вогню.

Найбільших втрат противник зазнав у безпілотній техніці. Українські військові за добу знищили 1560 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Також Генштаб повідомив про знищення 261 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, семи наземних робототехнічних комплексів і трьох одиниць спеціальної техніки.

Загалом від початку війни Росія втратила 11 956 танків, 24 625 бойових броньованих машин, 42 832 артилерійські системи та 314 902 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Дані уточнюються.