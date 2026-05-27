В Ізюмі дрон влучив у відділення “Нової пошти”, постраждав працівник

Увечері 27 травня у місті Ізюм Харківської області російський безпілотник влучив у відділення “Нової пошти”. Внаслідок удару постраждав працівник поштового відділення.
Про це повідомили в Ізюмській МВА.
Влучання БпЛА невстановленого типу у відділення “Нової пошти” в Ізюмі зафіксували о 17:30.
Внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також пошкоджено вікна у сусідньому багатоквартирному будинку.
Попередньо відомо про одного постраждалого — 54-річного працівника “Нової пошти”. Медики діагностували у чоловіка гостру реакцію на стрес.
На місці події працюють екстрені служби.