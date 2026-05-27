        В Ізюмі дрон влучив у відділення “Нової пошти”, постраждав працівник

        Галина Шподарева
        27 Травня 2026 19:09
        Наслідки удару по "Новій пошті" в Ізюмі / Фото: ДСНС
        Увечері 27 травня у місті Ізюм Харківської області російський безпілотник влучив у відділення “Нової пошти”. Внаслідок удару постраждав працівник поштового відділення.

        Про це повідомили в Ізюмській МВА.

        Влучання БпЛА невстановленого типу у відділення “Нової пошти” в Ізюмі зафіксували о 17:30.

        Внаслідок удару загорівся дах будівлі. Також пошкоджено вікна у сусідньому багатоквартирному будинку.

        Попередньо відомо про одного постраждалого — 54-річного працівника “Нової пошти”. Медики діагностували у чоловіка гостру реакцію на стрес.

        На місці події працюють екстрені служби.

        Рятувальники на місці удару по “Новій пошті” в Ізюмі / Фото: ДСНС

