У Києві чоловік розбещував 10-річну дівчинку, поки її п’яні батьки спали в сусідній кімнаті

Правоохоронці Києва затримали 47-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії щодо десятирічної дівчинки, з батьками якої познайомився на вулиці. Після застілля з новим знайомим подружжя заснуло, а гість відправився до кімнати дитини.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, батьки школярки на вулиці познайомились з чоловіком, що мешкає у сусідньому будинку, та запросили додому, де вживали алкоголь. Ввечері нетверезого гостя залишили на ніч у квартирі.

“Під ранок, коли батьки дівчинки спали, чоловік зайшов до дитини, вивів її в іншу кімнату та почав торкатися грудей дівчинки, хапати за ноги та оголив свій статевий орган”, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Дівчинка втекла та намагалася розбудити батьків, але це їй не вдалося. Дитина повернулась до своєї кімнати, а згодом туди ж знов зайшов напівоголений зловмисник.

Вранці, коли гість пішов додому, дитина розповіла батькам про те, що сталося, і вони звернулися до поліції. Підозрюваного затримали.

“Свої дії він пояснити не може, бо був дуже п’яний – у крові зафіксовано 2,6 проміле алкоголю. Відомо, чоловік розлучений і має 9-річну дитину, яка живе за кордоном з матір’ю”, – розповіли в прокуратурі.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій щодо 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Також прийнято рішення про вилучення дівчинки з небезпечного середовища. Наразі вирішується питання де і з ким дитина житиме далі, адже батьки дівчинки зловживають алкоголем.