        В Україні спростили правила дарування нерухомості дітям: що змінилося

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 13:01
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        В Україні набрав чинності закон, який спрощує процедури дарування нерухомості дітям та оформлення правочинів в інтересах неповнолітніх. Відтепер у низці випадків більше не потрібно отримувати дозвіл органів опіки та піклування.

        Про це повідомила Верховна Рада.

        Йдеться про закон №4824-IX щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах неповнолітніх.

        Згідно з новими нормами, дозвіл органу опіки та піклування більше не потрібен у випадках, коли дитина безоплатно набуває майно у власність.

        Також закон дозволяє розпоряджатися майном дитини без обов’язкової згоди другого з батьків у кількох випадках.

        Зокрема, це стосується ситуацій, коли один із батьків:

        • перебуває у російському полоні;
        • зник безвісти за особливих обставин;
        • понад шість місяців проживає окремо та не бере участі у вихованні дитини.

        У Верховній Раді зазначили, що закон спрямований на оновлення та спрощення процедур, пов’язаних із майновими правами неповнолітніх.


