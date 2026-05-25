В Україні спростили правила дарування нерухомості дітям: що змінилося

В Україні набрав чинності закон, який спрощує процедури дарування нерухомості дітям та оформлення правочинів в інтересах неповнолітніх. Відтепер у низці випадків більше не потрібно отримувати дозвіл органів опіки та піклування.

Про це повідомила Верховна Рада.

Йдеться про закон №4824-IX щодо вдосконалення порядку вчинення правочинів в інтересах неповнолітніх.

Згідно з новими нормами, дозвіл органу опіки та піклування більше не потрібен у випадках, коли дитина безоплатно набуває майно у власність.

Також закон дозволяє розпоряджатися майном дитини без обов’язкової згоди другого з батьків у кількох випадках.

Зокрема, це стосується ситуацій, коли один із батьків:

перебуває у російському полоні;

зник безвісти за особливих обставин;

понад шість місяців проживає окремо та не бере участі у вихованні дитини.

У Верховній Раді зазначили, що закон спрямований на оновлення та спрощення процедур, пов’язаних із майновими правами неповнолітніх.