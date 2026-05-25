Росія вдарила по Дергачах на Харківщині: є загиблий і поранені

Унаслідок російського удару по Дергачах Харківської області загинула одна людина, ще шестеро постраждали. На місці атаки продовжують працювати екстрені служби.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, російські війська завдали ракетного удару по місту вдень 25 травня.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих — 57-річного чоловіка та 39-річну жінку. Пізніше кількість поранених зросла до чотирьох, а згодом — до шести людей.

“Медики надають усім необхідну допомогу”, — зазначив Синєгубов.

Також відомо про одного загиблого чоловіка. Його особу наразі встановлюють.

На місці удару триває ліквідація наслідків атаки. Працюють рятувальники, медики та правоохоронці.