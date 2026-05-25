Росіяни атакували КАБом відділення “Нової пошти” у Краматорську

У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару КАБ було пошкоджене відділення “Нової пошти”. Після влучання у будівлі спалахнула пожежа, частина посилок залишилася під завалами.

Про це повідомила “Нова пошта”.

За даними компанії, удар стався близько 5:30 ранку. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11.

У компанії зазначили, що співробітники не постраждали.

На місці працюють рятувальники ДСНС та поліція. Наразі триває оцінка наслідків руйнувань.

У “Новій пошті” повідомили, що близько 20% посилок залишаються під завалами.

“Ми обов’язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі”, — заявили у компанії.

Також там зазначили, що логістичні маршрути вже перебудували, аби клієнти отримали свої посилки без затримок.

Актуальну інформацію щодо відправлень компанія радить перевіряти у мобільному застосунку та на сайті “Нової пошти”.