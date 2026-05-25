        Події

        Росіяни атакували КАБом відділення “Нової пошти” у Краматорську

        Сергій Бордовський
        25 Травня 2026 11:27
        читать на русском →
        Частина посилок “Нової пошти” залишилася під завалами після атаки / Фото: Нова пошта
        Частина посилок “Нової пошти” залишилася під завалами після атаки / Фото: Нова пошта

        У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару КАБ було пошкоджене відділення “Нової пошти”. Після влучання у будівлі спалахнула пожежа, частина посилок залишилася під завалами.

        Про це повідомила “Нова пошта”.

        За даними компанії, удар стався близько 5:30 ранку. Внаслідок влучання керованої авіабомби пошкоджено будівлю, де розташоване відділення №11.

        Реклама
        Реклама

        У компанії зазначили, що співробітники не постраждали.

        На місці працюють рятувальники ДСНС та поліція. Наразі триває оцінка наслідків руйнувань.

        У “Новій пошті” повідомили, що близько 20% посилок залишаються під завалами.

        “Ми обов’язково компенсуємо клієнтам втрату відправлень, які постраждали від пожежі”, — заявили у компанії.

        Також там зазначили, що логістичні маршрути вже перебудували, аби клієнти отримали свої посилки без затримок.

        Актуальну інформацію щодо відправлень компанія радить перевіряти у мобільному застосунку та на сайті “Нової пошти”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov