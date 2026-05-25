ЗСУ за добу знищили 1020 військових РФ, 55 крилатих ракет і майже 2 тисячі дронів

Російська армія за минулу добу втратила ще 1020 військових, 55 крилатих ракет та майже 2 тисячі безпілотників. Загальні втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення сягнули приблизно 1 356 940 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними українських військових, за добу Сили оборони також знищили три російські танки, п’ять бойових броньованих машин та 47 артилерійських систем.

Крім того, російська армія втратила:

2 реактивні системи залпового вогню;

14 наземних робототехнічних комплексів;

1924 безпілотники оперативно-тактичного рівня;

302 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;

2 одиниці спеціальної техніки.

Загалом від 24 лютого 2022 року втрати Росії, за оцінкою Генштабу ЗСУ, становлять:

близько 1 356 940 військових;

11 953 танки;

24 608 бойових броньованих машин;

42 687 артилерійських систем;

1 802 РСЗВ;

1 396 засобів ППО;

436 літаків;

353 гелікоптери;

310 245 БПЛА;

4 687 крилатих ракет;

99 000 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

У Генштабі зазначили, що дані уточнюються.