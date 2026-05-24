В Одесі після вибуху авто відкрили справу за статтею “теракт”

СБУ кваліфікувала вибух автомобіля у Приморському районі Одеси як терористичний акт. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Одеській області.

За попередніми даними слідства, вибух стався пізно ввечері 23 травня на вулиці Університетській.

У СБУ зазначили, що двоє людей, які перебували в салоні автомобіля, отримали поранення. Їм надається необхідна медична допомога.

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події та осіб, причетних до вибуху.

Досудове розслідування відкрито за статтею 258 Кримінального кодексу України — “терористичний акт”.

У СБУ заявили, що про подальші деталі розслідування повідомлять додатково.