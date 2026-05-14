        Події

        Росія атакувала енергооб’єкт на Одещині: без світла залишилися 32 населені пункти

        Галина Шподарева
        14 Травня 2026 21:44
        читать на русском →
        Пошкоджений енергооб'єкт на Одещині / Фото архівне: ДТЕК
        Пошкоджений енергооб'єкт на Одещині / Фото архівне: ДТЕК

        Увечері 14 травня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Одеської області. Внаслідок удару без електропостачання залишилися понад 15 тисяч абонентів, проте енергетики вже частково повернули світло до осель.

        Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Внаслідок атаки БпЛА пошкоджено енергетичний об’єкт в Білгород-Дністровському районі. Інформація про постраждалих не надходила.

        Реклама
        Реклама

        Через удар було знеструмлено 32 населені пункти.

        Станом на 21:00 енергетикам вдалося відновити електропостачання для 12 тисяч абонентів.

        Об’єкти критичної інфраструктури перевели на резервне живлення. Роботи з відновлення електропостачання тривають.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov