Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН після масованої атаки РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що доручив ініціювати засідання Ради Безпеки ООН після масованої атаки Росії по Україні.

Про це Андрій Сибіга написав у мережі X.

Сибіга повідомив, що Україна також використає інші міжнародні майданчики для реагування на вбивства цивільних.

Лише за ніч і ранок РФ випустила по Україні 675 дронів та 56 ракет. Серед загиблих внаслідок нічної російської атаки на Київ – 12-річна дівчинка, ще десятки людей дістали поранення.

Міністр зазначив, що кількість жертв може зрости, оскільки близько двох десятків людей вважаються зниклими безвісти. Всім українським посольствам доручили приспустити прапори та відкрити Книги жалоби.

“Крім того, завтра вранці ми запросимо представників іноземного дипломатичного корпусу – усіх іноземних послів у Києві – відвідати одне з місць, де внаслідок російського обстрілу було повністю зруйновано частину багатоповерхового житлового будинку”, – написав Сибіга.

За даними ДСНС України, кількість загиблих через російський удар по Києві збільшилася до дев’ятьох людей. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку у Дарницькому районі.