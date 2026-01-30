Генсек ООН попередив про ризик фінансового колапсу організації

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив держави-члени про ризик неминучого фінансового колапсу організації. Причинами він назвав несплату обов’язкових внесків і чинні бюджетні правила, які змушують ООН повертати невикористані кошти.

Про це йдеться в листі Антоніу Гутерріша до послів держав-членів, з яким ознайомилося агентство Reuters. У документі, датованому 28 січня, генсек ООН зазначив, що фінансова криза в організації поглиблюється, загрожує виконанню програм і може призвести до фінансового колапсу в найближчому майбутньому.

За словами Гутерріша, деякі країни офіційно оголосили про рішення не виконувати зобов’язання щодо сплати нарахованих внесків, які фінансують значну частину затвердженого регулярного бюджету ООН. Він не уточнив, про які саме держави йдеться.

Генсек наголосив, що до кінця 2025 року обсяг прострочених внесків досяг рекордних 1,57 млрд доларів. Водночас за правилами ООН розмір внесків залежить від економіки країни: найбільшу частку базового бюджету забезпечують США — 22%, далі йде Китай із 20%.

У листі зазначається, що або всі держави-члени повинні виконувати зобов’язання та сплачувати внески в повному обсязі й вчасно, або необхідно кардинально переглянути фінансові правила, щоб запобігти фінансовому колапсу. Гутерріш попередив, що за нинішніх умов ООН може залишитися без коштів уже в липні.

Однією з ключових проблем він назвав застаріле правило, за яким організація щороку має повертати державам сотні мільйонів доларів невикористаних внесків. Генсек охарактеризував цю ситуацію як «кафкіанський цикл», у якому ООН очікують повернення коштів, яких фактично не існує.

Антоніу Гутерріш також нагадав про започатковану торік реформу UN80, спрямовану на скорочення витрат і підвищення ефективності. У її межах держави-члени погодилися скоротити бюджет ООН на 2026 рік приблизно на 7% — до 3,45 млрд доларів.