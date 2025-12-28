Трамп звинуватив ООН у бездіяльності на тлі війни РФ проти України

Президент США Дональд Трамп заявив, що бойові дії між Таїландом і Камбоджею тимчасово припиняються, а сторони повертаються до мирного життя відповідно до раніше погодженого базового договору. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, домовленість була досягнута швидко та стала «дуже справедливим рішенням». Він привітав лідерів обох країн, відзначивши їхню рішучість і ефективність у врегулюванні ситуації, та наголосив, що Сполучені Штати, як завжди, були готові допомогти.

Також Трамп заявив, що за останні одинадцять місяців США сприяли припиненню або врегулюванню восьми воєн і конфліктів, фактично виконуючи роль «справжніх Об’єднаних Націй». Водночас він розкритикував ООН за пасивність, зокрема щодо війни між Росією та Україною, закликавши організацію активніше долучатися до забезпечення миру у світі.

