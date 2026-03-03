Меланія Трамп вперше в історії головувала на засіданні Радбезу ООН

Перша леді США Меланія Трамп головувала на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвяченому питанням дітей та освіти в умовах конфлікту. Засідання відбулося на тлі триваючих військових дій США проти Ірану, повідомляє BBC News.

У своїй промові вона наголосила на ролі освіти у «просуванні толерантності та світового миру» та заявила, що Сполучені Штати підтримують дітей у всьому світі.

«США стоять разом з усіма дітьми світу. Сподіваюся, незабаром мир буде вашим», — сказала вона.

Меланія Трамп також висловила співчуття родинам американських військовослужбовців, які загинули, хоча не згадувала конкретних військових операцій. Вона побажала швидкого одужання пораненим, зазначивши, що вони перебувають у її думках і молитвах.

Це перший випадок, коли дружина світового лідера головувала на засіданні Ради Безпеки. Вона зробила це від імені США, які цього місяця очолюють Раду в межах ротаційного головування.

Під час засідання заступниця Генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло заявила, що діти є одними з найбільш постраждалих у збройних конфліктах. За її словами, через військові операції школи в Ізраїлі, ОАЕ, Катарі, Бахрейні та Омані перейшли на дистанційне навчання.

Вона також згадала повідомлення з Ірану про удар по початковій школі в місті Мінаб. Іранська сторона заявила, що внаслідок атаки загинули 153 людини, і поклала відповідальність на США та Ізраїль.

Посол Ірану в ООН Амір Саїд Іравані назвав проведення такого засідання з боку США «глибоко ганебним і лицемірним» з огляду на військові дії.

Центральне командування США повідомило, що перевіряє інформацію про інцидент, а ізраїльські військові заявили, що їм нічого не відомо про операції в цьому районі. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Сполучені Штати не завдають ударів по школах навмисно.