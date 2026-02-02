Фільм “Меланія” про дружину Трампа зібрав $7 млн і обійшов “Укриття” зі Стейтемом

Документальний фільм “Меланія”, присвячений першій леді США Меланії Трамп, стартував у прокаті з касовими зборами $7 млн і посів третє місце за підсумками вікенду. Стрічка вийшла у 1778 кінотеатрах і показала найкращий результат для неігрового фільму за останнє десятиліття, якщо не враховувати концертні та природничі проєкти Disney.

Пол це пише The Hollywood Reporter.

Стрічка “Меланія” режисера Бретта Ратнера випередила нову картину з Джейсоном Стейтемом “Укриття”, яка відкрилася з результатом $5,5 млн. Amazon MGM Studios заплатила $40 млн за світові права на прокат “Меланії” в кінотеатрах і на платформі Prime Video, що зробило її найдорожчим документальним фільмом в історії. Ще $35 млн компанія витратила на глобальну маркетингову кампанію.

Стрічка розповідає про Меланію Трамп упродовж 20 днів перед другою інавгурацією її чоловіка Дональда Трампа. Це перший випадок, коли чинна перша леді стала головною героїнею повнометражного фільму для великого екрана.

Попри успішний старт, критики поставили фільму низькі оцінки: рейтинг “Меланії” на Rotten Tomatoes становить 10%. Водночас глядацька реакція була позитивною — стрічка отримала оцінку A за CinemaScore, а глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes сягнув 99%. Понад 70% покупців квитків становили жінки, а 72% — люди віком понад 55 років.

Лідером прокату в США став фільм Disney “Send Help”, який зібрав $20 млн у внутрішньому прокаті та ще $8,1 млн за кордоном. Друге місце посіла незалежна стрічка “Iron Lung” із результатом майже $17,9 млн у США.

За межами США реліз “Меланії” також викликав суперечливу реакцію. Фільм планували випустити більш ніж у 20 країнах, однак у Південній Африці його зняли з прокату, а в Європі з’явилися повідомлення про порожні зали.