Путін програв зимову кампанію і не може почати березневий наступ, заявив Зеленський

Президент Володимир Зеленський в інтервʼю. італійській Corriere della Sera заявив, що Росія програла зимову кампанію та не змогла досягти поставлених цілей.

За його словами, взимку російські війська намагалися ударами по енергетиці посіяти розкол в українському суспільстві, однак це не спрацювало. Зеленський зазначив, що з початку року українські сили повернули 460 квадратних кілометрів території.

Він також заявив, що Росія щомісяця втрачає до 35 тисяч військових. Попри підготовку до мобілізації 400 тисяч нових солдатів, чисельність армії фактично не зростає, оскільки втрати зрівнюються з поповненням.

