Безпілотники РФ атакували портові об’єкти на Одещині

Чотири втрати перед плейоф: збірна України готується до гри зі Швецією

Нафта дорожчає через загрозу в Ормузькій протоці, це може підтримати економіку Росії

На місцях працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин з боку країни-агресора.

За словами Кіпера, загорянь не зафіксовано, постраждалих немає.

Унаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури. Пошкоджено склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито скло в адміністративних будівлях.

Уночі російські війська знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.