        Події

        Безпілотники РФ атакували портові об’єкти на Одещині

        Віктор Алєксєєв
        3 Березня 2026 08:54
        читать на русском →
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС Одещини
        Ілюстративне фото / Фото ДСНС Одещини

        Уночі російські війська знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        Унаслідок атаки зазнали пошкоджень об’єкти портової та транспортної інфраструктури. Пошкоджено склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито скло в адміністративних будівлях.

        За словами Кіпера, загорянь не зафіксовано, постраждалих немає.

        Реклама
        Реклама

        На місцях працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин з боку країни-агресора.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини