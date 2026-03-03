Конгрес США готується голосувати за обмеження повноважень Трампа через війну з Іраном

Конгрес США цього тижня має розглянути ініціативи, спрямовані на обмеження повноважень президента Дональда Трампа у зв’язку з військовими діями проти Ірану. Водночас республіканська більшість, імовірно, підтримає главу держави, повідомляє AFP.

Після повернення до Білого дому у 2025 році Трамп суттєво розширив виконавчі повноваження. Частина законодавців тепер прагне відновити роль Конгресу, який відповідно до Конституції США має виключне право оголошувати війну.

Сенатор-демократ Тім Кейн заявив, що Трамп розпочав «непотрібну, ідіотську та незаконну війну» проти Ірану. Ще в січні він подав законопроєкт, який має змусити президента отримати дозвіл Конгресу на будь-які військові дії проти Тегерана. У суботу Кейн закликав законодавців терміново повернутися з канікул, щоб проголосувати за відповідну резолюцію.

Державний секретар Марко Рубіо та глава Пентагону Піт Гегсет відвідали Капітолій, де обговорили з конгресменами нову війну на Близькому Сході. Сенатор Марк Ворнер заявив після зустрічі, що Іран не становив безпосередньої загрози для США, а мова йшла про загрозу для Ізраїлю.

Питання про те, чи була загроза з боку Ірану «неминучою», є ключовим у суперечці щодо законності початку бойових дій. Закон 1973 року дозволяє президентові розпочати обмежену військову операцію у разі надзвичайної ситуації, пов’язаної з нападом на США. Однак якщо бойові дії триватимуть понад 60 днів, президент має отримати схвалення Конгресу.

Трамп заявив, що Іран становив «неминучу» загрозу для США. Водночас аналітики звертають увагу, що президент не надав детального обґрунтування терміновості військової операції.

Республіканець Томас Мессі разом із демократом Ро Кханною планують внести в Палату представників законопроєкт, який зобов’яже провести голосування щодо війни з Іраном. Вони наголошують, що Конституція вимагає чіткої позиції кожного законодавця.

Більшість республіканців, як очікується, проголосують проти обмеження повноважень Трампа. Навіть якщо ініціативи ухвалять, президент може накласти вето, а для його подолання потрібна більшість у дві третини голосів в обох палатах Конгресу.