Чотири втрати перед плейоф: збірна України готується до гри зі Швецією

Збірна України з футболу готується до півфінального матчу плейоф відбору чемпіонату світу-2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня. У разі перемоги команда Сергія Реброва зустрінеться з переможцем пари Польща — Албанія.

До вирішального поєдинку українці підходять із кадровими втратами. Через травми не отримають виклик до збірної Олександр Зінченко та Артем Довбик. Зінченко ушкодив коліно, Довбик — стегно, обидва перенесли операції та розпочали відновлення. Також проти Швеції не зіграють Юхим Конопля і Руслан Маліновський, які пропустять матч через дискваліфікації за перебір жовтих карток, нагадує Суспільне Спорт.

Головний тренер збірної Сергій Ребров заявив, що команда звикла працювати в умовах втрат і має конкуренцію на кожній позиції.

Реклама

Реклама

«Це ж не вперше. Перед кожною грою таке трапляється, на жаль. Треба виходити з такого становища. Я вважаю, у нас на кожну позицію є конкуренція. Будемо викликати гравців, які на це заслуговують», — сказав Ребров в ефірі УПЛ ТБ.

Через відсутність Коноплі на позиції правого захисника тренер розглядає можливість виклику 19-річного захисника «Динамо» Максима Коробова.

«Подивимося. Тимчик зараз готовий. Сподіваюся, він буде грати наступну зустріч у Кубку України. Я не можу казати тренеру “Динамо”, кого ставити. Коробов заслуговує на це місце — я бачив на зборах, він дуже гарно виглядав на цій позиції. Якщо він виграє конкуренцію — на це заслуговує», — зазначив наставник.

Серед кандидатів на дебютний виклик також нападники Матвій Пономаренко та Ігор Краснопір, які раніше виступали за молодіжні збірні. За словами Реброва, позиція форварда наразі проблемна через відсутність Довбика, тому тренерський штаб уважно стежить за грою потенційних кандидатів.

Від часу приходу Сергія Реброва до національної команди дебютували 18 футболістів. Серед них — Володимир Бражко та Єгор Ярмолюк, які також претендують на виклик до складу на матчі плейоф.

Матчі збірної України відбудуться в іспанській Валенсії на стадіоні «Сьютат де Валенсія» (домашній стадіон ФК “Леванте”), який вміщує 26,3 тисячі глядачів.