Збірну України у матчі плей-оф проти Швеції може посилити Педріньо

Півзахисник донецького «Шахтаря» Педріньйо розпочав процес отримання українського громадянства. Це може відкрити йому шлях до виступів за національну збірну України, повідомляє ESPN.

За інформацією видання, тренерський штаб збірної України на чолі з Сергієм Ребровим зацікавлений у залученні гравця до майбутніх матчів національної команди.

Як зазначається, впродовж останніх днів представники Педріньйо активно займаються оформленням необхідних документів, аби футболіст отримав дозвіл виступати за збірну України. Очікується, що в разі завершення процедури натуралізації він зможе бути викликаний уже цього року.

Реклама

Реклама

Зокрема, йдеться про можливу участь Педріньйо в матчі плейоф відбору чемпіонату Європи проти збірної Швеції, який запланований на 26 березня.

Педріньйо виповниться 28 років у квітні. Він є гравцем «Шахтаря» з 2021 року. У 2022 році футболіст виступав на правах оренди за бразильський «Атлетіко Мінейро», де грав до середини 2024 року, після чого повернувся в Україну. У поточному сезоні він провів 25 матчів, забив шість голів і віддав сім результативних передач.

Педріньйо є вихованцем «Корінтіанса», а в 2020–2021 роках виступав за португальську «Бенфіку», після чого перейшов до українського чемпіонату.