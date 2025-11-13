Збірна України назвала заявку на матч проти Франції

Збірна України з футболу назвала заявку на передостанній матч відбору чемпіонату світу-2026 проти Франції. Список опублікований на офіційному сайті УАФ.

До заявки України на матч проти Франції увійшли 23 футболісти. Серед гравців, які отримали виклик на листопадові поєдинки відбору, до списку на гру не потрапили захисник Микола Матвієнко та півзахисник Руслан Маліновський.

І Матвієнко, і Маліновський — два футболісти, що перебували під ризиком дискваліфікації на матч проти Ісландії. Крім них, ще шість таких гравців потрапили до заявки на поєдинок проти Франції.

Заявка України на матч проти Франції

Воротарі: Євгеній Волинець (“Полісся”), Дмитро Різник (“Шахтар”), Анатолій Трубін (“Бенфіка”, Португалія)

Захисники: Валерій Бондар, Юхим Конопля (усі — “Шахтар”), Богдан Михайліченко (“Полісся”), Олександр Караваєв, Тарас Михавко (обидва — “Динамо”), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Олександр Сваток (“Остін”, США), Віталій Миколенко (“Евертон”, Англія)

Півзахисники: Микола Шапаренко, Назар Волошин (обидва — “Динамо”), Іван Калюжний (“Металіст 1925”), Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва — “Шахтар”), Олексій Гуцуляк (“Полісся”), Єгор Ярмолюк (“Брентфорд”, Англія), Георгій Судаков (“Бенфіка”, Португалія), Віктор Циганков (“Жирона”, Іспанія), Олександр Зубков (“Трабзонспор”, Туреччина)

Нападники: Владислав Ванат (“Жирона”, Іспанія), Роман Яремчук (“Олімпіакос”, Греція)

Матч Франція — Україна у відборі на чемпіонат світу-2026 з футболу відбудеться у четвер, 13 листопада, о 21:45 за київським часом. Гра пройде у Парижі на стадіоні “Парк де Пренс”.

Турнірна таблиця групи D