Україна шукає інший стадіон для двох домашніх матчів

Головний тренер збірної України Сергій Ребров заявив, що національна команда не гратиме номінально домашні матчі плейоф відбору на ЧС-2026 у Польщі. Про це він повідомив в ефірі УПЛ ТБ, пише Суспільне Спорт.

Після жеребкування Україна отримала суперників у мінітурнірі плейоф — Швецію. Першим випробуванням стане півфінал проти шведів 26 березня. У разі перемоги українці вийдуть на сильнішого з пари Польща – Албанія.

Жереб визначив, що обидва матчі плейоф синьо-жовті проведуть на своєму полі. Упродовж нинішньої кваліфікації команда приймала суперників на польських стадіонах — у Варшаві, Кракові та Вроцлаві. Однак цього разу Польща є потенційним суперником, і цей варіант відпадає.

«Якщо ми пройдемо, точно не будемо грати проти Польщі в Польщі. Це ненормально. Ми лише вчора отримали суперників і зараз обираємо місце проведення матчів», — сказав Ребров.

Він наголосив, що обидві гри мають відбутися на одному стадіоні та в одній країні, аби уникнути зайвих переїздів — фінал плейоф призначено на 31 березня.

«Це два домашні матчі. Нам не треба постійно пересуватися. Якщо ми обираємо стадіон і країну, то саме там і маємо провести обидві зустрічі», — зазначив тренер.

Про важливість вибору арени раніше говорив і президент УАФ Андрій Шевченко, однак перелік можливих варіантів не уточнив.

Від початку повномасштабної війни збірна України змушена була проводити домашні матчі в інших країнах — Іспанії, Німеччині, Чехії та Польщі.

Потенційний фінал плейоф, у якому Україна може зустрітися з Польщею або Албанією, відбудеться 31 березня. Переможець здобуде путівку на Чемпіонат світу-2026.