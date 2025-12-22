        Суспільство

        ДПСУ фіксує черги на кордоні через різдвяно-новорічні свята

        Сергій Бордовський
        22 Грудня 2025 13:43
        Ілюстративне фото: facebook.com/DPSUkraine
        З наближенням різдвяно-новорічних свят на кордоні України суттєво зріс пасажиро-транспортний потік, повідомили в Державній прикордонній службі України. За минулу добу в пунктах пропуску на кордоні з країнами Європейського Союзу та Молдовою прикордонники оформили майже 155 тисяч осіб і 28,5 тисячі одиниць автотранспорту.

        За даними ДПСУ, до України в’їхало майже на 15 тисяч осіб більше, ніж виїхало. Через зростання пасажиропотоку на окремих напрямках фіксується утворення черг як на виїзд з країни, так і на в’їзд.

        У Держприкордонслужбі рекомендують для уникнення дискомфорту заздалегідь відстежувати завантаженість пунктів пропуску та, за можливості, обирати маршрути з меншим скупченням транспорту.

