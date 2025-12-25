В ДПСУ розповіли про ситуації на кордоні у Сумській і Харківській області

У районі села Грабовське на Сумщині, розташованого на кордоні з РФ, російським військам не вдається просунутися вглиб території України попри спроби атак, Сили оборони утримують позиції та завдають ворогу вогневого ураження.

Про це в телеефірі заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За словами Демченка, Грабовське розташоване на лінії кордону з РФ. Російські підрозділи, які зайшли до села на Сумщині, намагалися просунутися далі, але не досягли успіху.

«Щодо росіян, які зайшли туди і намагаються просунутися вглиб території нашої держави, то нічого їм не вдається, бо всі складові Сил оборони – і підрозділи Збройних сил, і підрозділи Державної прикордонної служби – не дають ворогу це зробити», – підкреслив речник.

Демченко зазначив, що на початку активних дій противника українським підрозділам довелося відійти з окремих позицій. Однак окупаційні сили не змогли просунутися за межі населеного пункту.

«Просунутися за межі цього населеного пункту противнику не вдається, по ньому завдається вогневе ураження і утримуються ті позиції, на яких знаходяться наші військовослужбовці», – заявив речник ДПСУ.

Демченко також повідомив, що війська РФ зберігають активність на окремих ділянках кордону в Сумській та Харківській областях, однак не можуть досягти результатів і зазнають значних втрат.

«В межах Хотінської та Юнаківської громад, де знаходиться ворог і також проявляє свою активність щодо спроб атакувати позиції наших воїнів, але активність зараз значно менша, і досягти якихось результатів противник також не може», – зазначив Демченко.

За його словами, на Харківщині російські війська активні не лише на Вовчанському напрямку, а й на інших ділянках прикордоння.

«На Харківщині за останній час ворог активно себе проявляє не лише по Вовчанському напрямку, це і напрямок населеного пункту Дворічанське, де також намагається атакувати позиції, зокрема і підрозділів Державної прикордонної служби, і напрямок населеного пункту Сотницький Козачок», – розповів речник.

Демченко уточнив, що Сотницький Козачок розташований безпосередньо на лінії кордону, однак підрозділи Сил оборони виявляють ворожі групи ще на підступах.

«Цей населений пункт також знаходиться безпосередньо на лінії кордону, групи противника виявляються ще на підступах до кордону, і там по них наноситься ураження», – сказав він.

Речник поінформував, що під час спроб зайти в населений пункт і накопичитися ворог зазнає значних втрат.

«Під час спроби зайти в цей населений пункт, накопичитися, великі втрати ворог несе від дій наших військовослужбовців, які не дають противнику розширити зону активних боїв по території нашої країни», – наголосив Демченко.