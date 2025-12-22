У Києві на жінку напав вовк: хижака тримали у квартирі в жахливих умовах

Жителька Києва тривалий час утримувала у себе вдома хижу тварину – вовка жінка придбала через інтернет. З часом тварина стала агресивною та покусала власницю.

Про це повідомили в Центрі порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center).

Як розповіли волонтери, вовк напав на власницю, сильно розірвав руку та покусав за стегно. Сусіди викликали швидку допомогу.

“У лікарні жінці зашили рани, але додому вона так і не потрапила. Саме тоді вона зателефонувала до нас, оскільки вовк кидався та не давав зайти до квартири”, – йдеться в повідомленні.

За словами волонтерів, киянка не вперше заводить диких тварин, адже сім років тому у неї вже вилучали двох вовків – Армана та Малиша – яких після лікування відправили за кордон. Третього вовка киянка придбала на одному з сайтів.

Дика тварина утримувалася у помешканні в умовах антисанітарії, без жодних вакцин та обробок. Волонтери домовились із сусідами, що у разі появи нових диких тварин у квартирі, вони негайно про це повідомлять.