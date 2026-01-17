Ткаченко закликав киян допомогти безпритульним тваринам у холод

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко закликав мешканців столиці та бізнес долучитися до допомоги безпритульним тваринам, які особливо страждають від холоду, нестачі їжі та води.

Він наголосив, що в умовах війни та холодної погоди складні випробування щодня проходять не лише люди, а й тварини. За його словами, безпритульні собаки та коти є особливо вразливими через низькі температури, брак їжі та води.

Ткаченко закликав киян і представників бізнесу долучитися до простої, але важливої допомоги. Зокрема, він попросив залишати тваринам теплу воду, підгодовувати їх, а за можливості пускати у теплі приміщення.

Очільник КМВА підкреслив, що навіть невеликий прояв турботи може врятувати життя тварини. Він зазначив, що за підсумком будь-яких випробувань важливо залишатися людьми, дбати не лише одне про одного, а й не залишати в біді тих, хто повністю залежить від людської доброти.