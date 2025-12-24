Масова загибель тварин на Київщині: поліція показала умови, в яких тримали понад 50 котів

В Обухівському районі Київської області через дії місцевої жительки загинула 51 тварина. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили в ГУНП в Київській області.

18 грудня у селі Кременище виявили десятки тіл домашніх тварин. Правоохоронці встановили, що 55-річна мешканка одного з будинків за місцем свого проживання самостійно створила притулок для тварин.

Жінка приймала на перетримку евакуйованих котів із зони бойових дій. Тварин тримали в закритому приміщення в антисанітарних умовах, позбавивши їх їжі та води, а також належного медичного догляду, що призвело до їх масової загибелі.

Зловмисницю затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Слідчі, за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури повідомили про підозру жінці за фактом жорсткого поводження щодо двох і більше тварин (ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України). Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.