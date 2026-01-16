На Львівщині чоловік силоміць заливав у пащі собак горілку та знімав відео: розпочато розслідування

15 січня під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, на якому зафіксовано, як власник силоміць заливає спиртне, ймовірно, горілку, в пащі собакам. Особу зловмисника встановили, тварин вилучили. Розпочато розслідування.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області. Встановлено, що з тварин знущалися в одному з сіл Самбірського району. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився 57-річний місцевий житель.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Собак правоохоронці передали зоозахисникам.

“Тварини перебувають в належних умовах, у безпеці та під наглядом. Також їм буде надана необхідна медична допомога”, – йдеться в повідомленні.