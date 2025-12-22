Україна отримала €2,3 млрд шостого траншу від ЄС за програмою Ukraine Facility

Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 млрд євро шостого регулярного траншу за програмою Ukraine Facility, повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко. За її словами, для отримання цього траншу держава виконала вісім реформаторських кроків, передбачених для шостого траншу, а також один додатковий крок у межах четвертого.

Свириденко зазначила, що загалом Україна вже реалізувала понад 60 заходів Плану України, що є підтвердженням відданості реформам та європейському курсу. Вона також нагадала, що від початку повномасштабної війни ЄС надав Україні 70,7 млрд євро фінансової підтримки, з яких 26,7 млрд євро — у межах програми Ukraine Facility.

Прем’єр-міністр повідомила, що понад 10,6 млрд євро з цієї суми Україна отримала у 2025 році, а загальний обсяг фінансової допомоги Євросоюзу цього року вже перевищив 28,7 млрд євро. За її словами, ці кошти дають змогу підтримувати економіку та забезпечувати соціальну й макрофінансову стабільність в умовах війни.

