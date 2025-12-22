ФСБ завербувала рецидивіста для теракту у центрі Львова: СБУ зірвала плани

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки України завершили розслідування і направили до суду обвинувальний акт щодо агента ФСБ, який у липні готував теракт у центрі Львова. За матеріалами слідства, зловмисник перевозив вибухівку для вчинення теракту, запланованого російськими спецслужбами проти українських правоохоронців.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував із вибуховим пристроєм до Львова. Після цього Служба безпеки провела комплекс заходів для встановлення особи та документування злочинів його куратора з РФ.

Як встановило розслідування, завдання російської спецслужби виконував 41-річний рецидивіст із міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство. Після звільнення він погодився на пропозицію «швидких заробітків» у Telegram-каналах і взявся за підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців.

За даними СБУ, спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і забрав саморобний вибуховий пристрій. Далі він вирушив на таксі до автовокзалу, звідки планував поїхати до Львова для отримання подальших вказівок. Зловмисника затримали під час посадки на рейсовий автобус; у нього вилучили СВП та смартфон, яким він контактував із куратором.

Агента обвинувачують за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою; йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Хмельницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.