У Києві громадянин Таджикистану зґвалтував жінку, якій він надав житло

Прокуратура Дніпровського району столиці завершила досудове розслідування у справі про зґвалтування, скоєне 29-річним громадянином Таджикистану навесні цього року, незабаром після його звільнення з місць позбавлення волі.

За даними слідства, знайомі чоловіка попросили його тимчасово надати житло жінці, яка приїхала до Києва з іншого міста для оформлення документів на виїзд за кордон до своїх рідних.

Увечері того ж дня, коли потерпіла лягла спати, підозрюваний підійшов до її ліжка та вчинив сексуальне насильство. Жінка чинила опір нападнику, внаслідок чого отримала тілесні ушкодження — синці та садна.

Дії обвинуваченого кваліфіковані за частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України (зґвалтування). Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до п’яти років.

Варто зазначити, що у 2021 році цей же чоловік вже був засуджений до п’яти років позбавлення волі за грабіж. Навесні 2024 року він вийшов на волю і невдовзі скоїв новий злочин.

Обвинувальний акт, підготовлений прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, направлено до суду. Наразі підозрюваний перебуває під вартою.