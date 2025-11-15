        Спорт

        Ребров перед матчем з Ісландією: “Нас влаштовує лише перемога, гравці мають показати характер”

        Віктор Алєксєєв
        15 Листопада 2025 20:42
        Сергій Ребров / Фото УАФ
        Сергій Ребров / Фото УАФ

        За інформацією Української асоціації футболу, головний тренер збірної України Сергій Ребров провів пресконференцію напередодні вирішального матчу відбору ЧС-2026 проти Ісландії, який відбудеться у неділю, 16 листопада, у Варшаві.

        Ребров підтвердив, що півзахисник Георгій Судаков залишив розташування команди через серйозну травму.

        За словами тренера, пошкодження стало несподіванкою: футболіст не тренувався зі збірною, а після першого тайму попереднього матчу повідомив, що не може продовжувати гру. Обстеження вранці підтвердило травму, отриману ще у «Бенфіці».

        «Ми працюємо з тими, хто є в обоймі. Саме вони завтра мають визначати результат», — наголосив Ребров.

        Оцінюючи попередню зустріч із Ісландією, тренер відзначив важливість швидких атак та підбирань, які принесли результат у першому матчі. Водночас він підкреслив, що завтра команда має діяти значно агресивніше, адже вдома Україну влаштовує тільки перемога.

        Ребров також відкинув ідею грати прагматично у вирішальному матчі.

        «Якщо ми першими заб’ємо, це не означає, що треба відходити назад. На перший план вийде характер. Ми боремося за всю Україну, і завтра буде велика підтримка», — сказав наставник.

        Тренер вважає, що ротація у матчі проти Франції має допомогти команді підійти свіжішою до вирішальної гри, але застеріг: «Відпочинок — це ще не форма. Її треба показати в грі».

        Ребров наголосив, що Ісландія — складний і дисциплінований суперник, але Україна добре розуміє його сильні сторони.

        «Кожна гра — інша. Ми аналізуємо суперника, але повинні думати про себе. Вийти з правильним настроєм і розумінням, як здобути перемогу — це головне», — сказав він.

        Матч Україна — Ісландія відбудеться 16 листопада о 19:00 за київським часом на стадіоні «Легія» у Варшаві. Для виходу в плей-оф українській команді потрібна лише перемога.


