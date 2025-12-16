У Куп’янську мати відмовлялася евакуювати трьох дітей — поліція склала протокол

Поліцейські склали адміністративний протокол щодо жительки Куп’янська, яка відмовлялася виїжджати з міста та вивозити дітей під час обов’язкової евакуації. Родину згодом евакуювали у примусовий спосіб.

Про це повідомила Поліція Харківської області.

За інформацією правоохоронців, 14 грудня з Куп’янська евакуювали 39-річну жінку та її трьох дітей — хлопців 9 і 17 років та дворічну дівчинку. Наразі родина перебуває в умовно безпечному місці.

Поліцейські встановили, що під час проведення обов’язкової евакуації жінка відмовлялася виїжджати сама та вивозити дітей на безпечну територію. За цим фактом щодо неї склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення — невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

У поліції наголосили, що обов’язкова евакуація дітей проводиться виключно з метою збереження їхнього життя та здоров’я, та закликали мешканців не перешкоджати роботі служб і відповідально ставитися до безпеки дітей.