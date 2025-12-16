Ілон Маск став першою людиною у світі зі статками понад $600 млрд

Статки Ілона Маска вперше в історії перевищили позначку у $600 млрд. Рекорд став можливим завдяки різкому зростанню оцінки компанії SpaceX.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, на початку місяця SpaceX провела тендерну пропозицію, яка оцінила компанію у $800 млрд — удвічі більше, ніж у серпні. За даними двох інвесторів компанії, ця угода збільшила статки Маска на $168 млрд — до приблизно $677 млрд станом на понеділок.

Forbes оцінює частку Маска у SpaceX приблизно у 42%, що робить її його найціннішим активом із вартістю близько $336 млрд. Для порівняння, його 12% акцій Tesla оцінюються у $197 млрд без урахування опціонів, пов’язаних із CEO Performance Award 2018 року, які були анульовані рішенням суду штату Делавер у січні 2024 року.

Інвестори також підтвердили Forbes, що SpaceX орієнтується на первинне розміщення акцій у 2026 році з потенційною оцінкою компанії на рівні $1,5 трлн. Представники Маска та SpaceX не відповіли на запити видання щодо коментарів.

Окремо Forbes зазначає, що компанія xAI Holdings, утворена після об’єднання стартапу xAI та соціальної мережі X, веде переговори про нове фінансування за оцінкою $230 млрд. За оцінками видання, Маск володіє 53% цієї структури, що відповідає приблизно $60 млрд.

Forbes підкреслює, що Маск став першою людиною в історії, чиї статки перевищили $600 млрд, і наразі випереджає другого у рейтингу найбагатших людей світу більш ніж на $400 млрд.