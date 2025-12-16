На Прикарпатті викрили схему заволодіння понад 71 млн грн на теплопостачанні

В Івано-Франківській області викрили корупційну схему заволодіння бюджетними коштами під час постачання теплової енергії до близько чверті мешканців обласного центру. Чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними слідства, організатор схеми створив два товариства з обмеженою відповідальністю, які надалі отримали ліцензії на виробництво та транспортування теплової енергії. Крім того, зловмисник залучив ще й керівників підконтрольних підприємств, оформив в оренду котельне обладнання та теплові мережі, що дало змогу фактично контролювати процес постачання теплової енергії.

Реклама

Реклама

“Фігурант розробив протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами шляхом штучного завищення тарифів на виробництво теплової енергії, заниження відсотка втрат під час її транспортування та закладення завищеної прибутковості у тарифах”, – розповіли в поліції.

Упродовж 2021–2023 років учасники схеми подали до Івано-Франківської міської ради пакет документів для обґрунтування завищених тарифів. Після їх затвердження з комунальним підприємством було укладено низку договорів на загальну суму понад 400 мільйонів гривень.

На Прикарпатті ділки заволоділи 71,2 млн грн бюджетних коштів / Фото: Нацполіція



За результатами виконання договорів підписувалися акти приймання-передачі робіт із завищеною вартістю послуг. У період із січня 2021 року по квітень 2023 року фігуранти заволоділи бюджетними коштами на суму понад 71,2 мільйона гривень.

Чотирьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.