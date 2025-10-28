Опалювальний сезон в Україні розпочато: половина об’єктів соцсфери вже з теплом, — Свириденко

В Україні розпочався опалювальний сезон. Понад 55% об’єктів соціальної сфери — дитячі садки, лікарні, школи — підключені до тепла.

Про це повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

“У 13 регіонах тепло частково подається і в житлові будинки. Решта областей поступово продовжать підключення з урахуванням погодних умов. Рішення про старт ухвалюють органи місцевого самоврядування з урахуванням температурного режиму”, — йдеться в повідомленні.

За словами Свириденко, понад 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.

Як зазначила Свириденко, попри системні російські атаки на українську енергетичну та теплову інфраструктуру, технічна готовність комунальних підприємств і злагоджена робота всіх профільних відомств дозволила розпочати опалювальний сезон.