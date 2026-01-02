ХСС закликає посилити вимоги до українців призовного віку в Німеччині

Християнсько-соціальний союз Німеччини (ХСС) закликає до жорсткішого підходу щодо міграції, зокрема й стосовно українських біженців. Партія наполягає на посиленні вимог до отримання соціальної допомоги та перегляді правил трудової міграції.

Про це йдеться в актуальному програмному документі Християнсько-соціальний союз, з якого цитує Spiegel. У ХСС заявляють, що наполягатимуть на тому, аби «зокрема боєздатні українські чоловіки робили свій внесок у захист власної країни».

Серед інших вимог партії — залучення майнових активів усіх шукачів притулку, незалежно від країни походження, для покриття витрат на перебування в Німеччині. За задумом ХСС, це має стосуватися щонайменше українців, які прибули до країни після квітня 2025 року та підпадають під дію закону про допомогу шукачам притулку.

Окремо християнські соціалісти вимагають суттєво посилити правила щодо так званої «міграції з бідності». У партії вважають, що федеральний уряд має підвищити бар’єри для доступу до німецької системи соціального забезпечення, аби запобігти зловживанням.

У документі також критикується чинна судова практика ЄС, за якою статус працівника та свобода пересування гарантуються навіть за мінімальної зайнятості — близько 5,5 години на тиждень. ХСС пропонує звузити визначення поняття «працівник» у директиві ЄС про свободу пересування, щоб воно охоплювало лише реальну зайнятість і виключало отримання соцвиплат.

Голова земельної групи ХСС у Бундестазі Александр Гоффманн заявив, що трудова міграція до Німеччини «не повинна перетворюватися на міграцію з бідності». Він також говорив про необхідність протидії «організованим міграційним потокам» та «груповому шахрайству з соціальними виплатами», які, за його словами, мають бути припинені.