Через атаку РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 27 будівель

У Київському та Шевченківському районах Харкова станом на 19:00 п’ятниці, 2 січня, зафіксовані пошкодження щонайменше 27 будівель внаслідок російської атаки балістичними ракетами.
Про це Харківська міська рада повідомляє у Телеграмі.
Вибиті 872 вікна у квартирах та 104 у під’їздах. Пошкоджені 12 покрівель.
Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновили.
Працівники комунальних підприємств продовжують ліквідацію наслідків.
Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.
За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.
Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.