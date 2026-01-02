        Події

        Через атаку РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 27 будівель

        Віктор Алєксєєв
        2 Січня 2026 20:04
        На місці події працюють підрозділи ДСНС: рятувальники, верхолази, кінологи, піротехніки та психологи, а також комунальні служби міста / Фото ДСНС
        У Київському та Шевченківському районах Харкова станом на 19:00 п’ятниці, 2 січня, зафіксовані пошкодження щонайменше 27 будівель внаслідок російської атаки балістичними ракетами.

        Про це Харківська міська рада повідомляє у Телеграмі.

        Вибиті 872 вікна у квартирах та 104 у під’їздах. Пошкоджені 12 покрівель.

        Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновили.

        Працівники комунальних підприємств продовжують ліквідацію наслідків.

        Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі.

        За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.

        Зруйнована торгівельно-офісна будівля та частина прилеглого під’їзду 4-поверхового багатоквартирного будинку.


