Через атаку РФ у Харкові пошкоджено щонайменше 27 будівель

За попередніми даними, постраждала 31 особа, з них одна дитина (немовля). Загалом врятовано 12 людей.

Вибиті 872 вікна у квартирах та 104 у під’їздах. Пошкоджені 12 покрівель.

Про це Харківська міська рада повідомляє у Телеграмі.

У Київському та Шевченківському районах Харкова станом на 19:00 п’ятниці, 2 січня, зафіксовані пошкодження щонайменше 27 будівель внаслідок російської атаки балістичними ракетами.