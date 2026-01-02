Фінська поліція заявила про прогрес у розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю

Фінська поліція повідомила про поступ у кримінальному розслідуванні пошкодження підводного телекомунікаційного кабелю оператора Elisa, що пролягає через Фінську затоку між Гельсінкі та Таллінном.

За даними правоохоронців, у середу було затримано вантажне судно Fitburg, яке прямувало з Росії до Ізраїлю, за підозрою в саботажі кабелю. Слідство встановило, що під час інциденту судно, яке перевозило металопродукцію, тягнуло по дну моря якір. Після цього корабель був зупинений фінськими прикордонниками, взятий під контроль і доставлений до берега для огляду, повідомляє Reuters.

У четвер слідчі повідомили про затримання двох із 14 членів екіпажу, ще щодо двох осіб запроваджено заборону на виїзд. Усі члени екіпажу є громадянами Росії, Грузії, Казахстану та Азербайджану. Як зазначив керівник розслідування, детектив-комісар Національного бюро розслідувань Фінляндії Рісто Лохі, проведені допити дозволили прояснити перебіг подій і ролі кожного з членів екіпажу.

Фінська влада заявляє, що пошкоджений телекомунікаційний кабель наразі не працює, однак повний масштаб завданих збитків стане відомий лише з часом.

Президент Естонії Алар Каріс раніше висловив сподівання, що інцидент не був умисним, наголосивши, що остаточні висновки має зробити слідство.

Регіон Балтійського моря, до якого належить і Фінська затока, впродовж останніх років неодноразово ставав місцем інцидентів із пошкодженням газопроводів, електрокабелів і телекомунікаційних ліній на морському дні. Це призвело до масштабних розслідувань і посилило занепокоєння в Європі через зростання так званих гібридних загроз з боку Росії після початку її війни проти України, що Москва заперечує.

Посольство Росії в Гельсінкі заявило, що перебуває на зв’язку з фінською стороною та сподівається на вирішення ситуації в дусі співпраці та відповідно до правових норм.