МВС Росії знову оголосило в розшук лідера РДК Дениса Капустіна

МВС Росії знову оголосило в розшук засновника і командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна після того, як українська військова розвідка заявила про інсценування його загибелі, повідомляє Радіо Свобода.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК <…>. Переоголошений», — йдеться в картці в базі даних відомства. Вперше Капустін з’явився в ній у березні 2023 року.

У Росії Капустін заочно засуджений до довічного позбавлення волі. Він визнаний винним за статтями про державну зраду, організацію терористичного угруповання і навчання для здійснення терактів, а також у справі про вторгнення в Брянську область в березні 2023 року. За версією ФСБ, він також причетний до підготовки замаху на засновника телеканалу «Царьград» Костянтина Малофєєва.

Повідомлення про загибель Капустіна 27 грудня з’явилося в телеграм-каналі РДК. У дописі йшлося, що Капустін загинув на запорізькому напрямку в результаті удару дрона. 1 січня Головне управління розвідки Міноборони України назвало цю інформацію інсценуванням, а також заявило, що Капустін живий і продовжує командувати РДК.

У ГУР стверджують, що російські спецслужби замовили його вбивство за 500 тисяч доларів, але українська розвідка змогла зберегти йому життя. 2 січня відомство опублікувало відеозаписи, які були передані російським спецслужбам як підтвердження загибелі Капустіна.