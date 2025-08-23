Бійці РДК зривають наступ московитів (відео)

Українські військові заявили про успішне відбиття російського наступу на Донеччині. За повідомленнями ГУР, у спільній операції брали участь підрозділи Російського Добровольчого Корпусу, формування «Братство» зі складу «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України, а також воїни 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ. Їм вдалося зупинити спробу прориву російських військ і не допустити їх просування у напрямку кордонів Дніпропетровської області.

Під час бойових дій бійці РДК взяли в полон 16 російських військовослужбовців. Серед затриманих, за українськими даними, є військові, які мали знімати постановочні відео про нібито «захоплення» українських населених пунктів, зокрема села Андріївка-Клевцове (т.з. “флаговтики”).

Оприлюднені кадри показують інтенсивні піхотні штурми, роботу українських танкових екіпажів, удари дронів і момент захоплення полонених.