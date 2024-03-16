Політика

Буданов: Події в прикордонних районах РФ – це внутрішньодержавне питання Росії

16 Березня 2024 20:28
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буданов, РДК
Взвод штурмовиків Російського Добровольчого Корпусу / Фото телеграм-каналу @russvolcorps

Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов уперше прокоментував поновлення боїв на кордоні України та РФ.

За його словами, у російських добровольчих формувань, які воюють на боці ЗСУ, є “обмежений успіх”.

“Наскільки нам відомо, вони не збираються найближчим часом закінчувати. Вони будуть робити те, на що їм вистачить сил. А як ми бачимо, сил у них достатньо, щоб як мінімум досягти обмеженого успіху. Що буде далі – побачимо з часом”, – сказав глава ГУР в ефірі телемарафону.

Він також вважає, що це “внутрішнє питання” РФ.

“Це внутрішньодержавне питання. Нам можуть більше подобатися одні, менше подобатися інші. Але, що одні росіяни, що інші”, – сказав Буданов.

Нагадаємо, бої на кордоні з Бєлгородською та Курською областями почалися в ніч на 12 березня.


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