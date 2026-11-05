Зеленський назвав суму допомоги США, за яку Україна має боротися

Після зміни політичного балансу у США в України можуть зрости шанси на отримання додаткової американської допомоги. Київ має швидко вибудувати діалог із новою політичною конфігурацією у Вашингтоні та порушити питання про $16 млрд раніше призупиненої підтримки.

Про це президент Володимир Зеленський заявив у своєму Telegram-каналі.

За словами президента, Україні необхідно зберегти та посилити двопартійну підтримку у Сполучених Штатах з урахуванням нового розподілу політичних сил.

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“Україні треба рухатись до нової політичної інфраструктури в Сполучених Штатах Америки. Рухатись треба швидко. Об’єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є”, — сказав Зеленський.

Він вважає, що нинішня ситуація може створити для України додаткові можливості.

“Зараз у нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від Сполучених Штатів Америки”, — заявив президент.

Зеленський нагадав про $16 млрд призупиненої допомоги

Президент наголосив, що під час війни Україна не має іншого варіанту, окрім подальшого посилення власних оборонних можливостей.

Для цього, за його словами, необхідно працювати над новим американським пакетом допомоги.

Зеленський також заявив, що Україна має повернутися до питання коштів, які були передбачені попередніми домовленостями, але так і не надійшли.

“Треба піднімати питання про те, що з минулих домовленостей і рішень 16 мільярдів були зупинені й не надані Україні. Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися”, — сказав він.

Гарантії безпеки обговорюють перед зустріччю в Еміратах

Окремо Зеленський розповів про роботу над гарантіями безпеки для України.

За його словами, на зустрічі в Брюсселі представлені Європейський Союз, НАТО та Сполучені Штати.

Президент наголосив, що майбутні гарантії мають бути максимально конкретними та зафіксованими на папері.

“Якщо Росія знову почне, то що і хто буде робити, якими засобами й коли”, — описав Зеленський ключові питання, на які мають відповісти домовленості.

За його словами, ці напрацювання мають також підготувати відповіді на питання, які можуть виникнути під час дискусій в Об’єднаних Арабських Еміратах 10-11 листопада.

Україна вперше представлена на Іберо-американському саміті

Зеленський також повідомив, що Україна вперше бере участь в Іберо-американському саміті.

За його словами, запрошення надійшло особисто від прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Президент зазначив, що від початку повномасштабної війни Україна прагнула активніше вибудовувати відносини з країнами Латинської Америки та Африки.

“Це можливість комунікувати з тими, хто далеко від нас”, — сказав Зеленський.

Він наголосив, що дипломатична підтримка держав Латинської Америки важлива для голосувань у Генеральній асамблеї ООН, а також для майбутнього мирного процесу.

“В кінці війни неминуче буде мир. Нам дуже знадобиться підтримка всіх континентів, тому що від них також буде залежати, наскільки справедливий мир отримає Україна”, — заявив президент.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Володимир Зеленський заявив: результати проміжних виборів у США можуть посилити підтримку України, а новий баланс сил у Конгресі — наблизити можливі переговори про завершення війни.