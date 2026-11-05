Фіцо приїхав до Львова: про що домовилися уряди України та Словаччини

У Львові відбулися спільні консультації урядів України та Словаччини, за підсумками яких сторони підписали Спільну декларацію про співробітництво. Домовленості охоплюють енергетику, транспорт, освіту, кордон та євроінтеграцію.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Спільну декларацію підписали за участі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Документ фіксує практичні домовленості та заплановані проєкти як план подальших дій для урядових команд.

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Також сторони підписали міжурядову угоду про створення двомовної українсько-англійської гімназії у Словаччині та словацько-англійської гімназії в Україні.

Запуск навчальних закладів очікується вже наступного навчального року.

Словаччина передасть Україні електровози та генератори

Словаччина вирішила передати для потреб “Укрзалізниці” три електровози.

Очікується, що до кінця року вони вийдуть на колію європейського стандарту на Закарпатті.

Крім того, Україна отримає пакет енергетичної допомоги на 500 тисяч євро. За ці кошти до кінця місяця мають доставити 54 генератори.

Ще 300 тисяч євро Словаччина спрямує як другий внесок до Коаліції укриттів цивільного захисту, а 200 тисяч євро — на медичне обладнання для українських лікарень.

Енергетичні проєкти на понад €100 млн

Сторони окремо обговорили співпрацю в межах європейського інструменту SAFE.

Планується підписання Рамкової угоди про фінансове співробітництво. Вона має дати старт енергетичним проєктам з відновлення в межах механізму Ukraine Investment Framework на суму понад 100 млн євро.

На українсько-словацькому кордоні також працюють над запровадженням електронної черги та спільного контролю, а також розширенням можливостей пунктів пропуску для пасажирів і вантажів.

Євроінтеграція та повернення українських дітей

Під час консультацій сторони говорили про відкриття двох переговорних кластерів, що залишилися, на шляху України до вступу в ЄС.

Також обговорювалося започаткування Макрорегіональної стратегії ЄС для Карпатського регіону.

Крім того, Словаччина вирішила стати повноправним членом Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.