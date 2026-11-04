Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень за відновлення після атак

Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти після російських атак. Вони отримуватимуть по 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.

Про це повідомив Сергій Корецький.

Доплати отримуватимуть енергетики, тепловики, газовики, працівники підприємств водопостачання і водовідведення, комунальних служб та залізничники.

Реклама

Реклама

Виплати нараховуватимуть починаючи з листопада і до завершення опалювального сезону. Рішення, за словами Корецького, ухвалене за прямим дорученням президента.

Понад 2000 влучань із серпня

Корецький заявив, що масштаб та інтенсивність російських атак на критичну інфраструктуру є безпрецедентними за весь час повномасштабної війни.

За його словами, щодня російські війська запускають по об’єктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів, а також регулярно застосовують ракети, зокрема балістичні.

Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань.

Унаслідок атак руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі. Відновлювати їх доводиться знову і знову, а обсяги робіт, за словами Корецького, у рази перевищують показники попередніх років.

Він наголосив, що саме завдяки роботі цих фахівців енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця продовжують працювати й зберігати стійкість.