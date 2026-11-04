        Економіка

        Енергетики, комунальники та залізничники отримуватимуть по 30 тисяч гривень за відновлення після атак

        Вадим Вакаренко
        4 Листопада 2026 21:24
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        Енергетики відновлюють пошкоджені електромережі / Фото: Міністерство енергетики України
        Енергетики відновлюють пошкоджені електромережі / Фото: Міністерство енергетики України

        Уряд ухвалив рішення про додаткові виплати фахівцям, які безпосередньо відновлюють критичні об’єкти після російських атак. Вони отримуватимуть по 30 тисяч гривень за кожен місяць участі у відновлювальних роботах.

        Про це повідомив Сергій Корецький.

        Доплати отримуватимуть енергетики, тепловики, газовики, працівники підприємств водопостачання і водовідведення, комунальних служб та залізничники.

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        Виплати нараховуватимуть починаючи з листопада і до завершення опалювального сезону. Рішення, за словами Корецького, ухвалене за прямим дорученням президента.

        Понад 2000 влучань із серпня

        Корецький заявив, що масштаб та інтенсивність російських атак на критичну інфраструктуру є безпрецедентними за весь час повномасштабної війни.

        За його словами, щодня російські війська запускають по об’єктах критичної інфраструктури по 300–400 дронів, а також регулярно застосовують ракети, зокрема балістичні.

        Починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань.

        Унаслідок атак руйнуються лінії електропередачі та відкриті елементи мережі. Відновлювати їх доводиться знову і знову, а обсяги робіт, за словами Корецького, у рази перевищують показники попередніх років.

        Він наголосив, що саме завдяки роботі цих фахівців енергосистема, житлово-комунальне господарство та залізниця продовжують працювати й зберігати стійкість.


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