У Польщі почали будувати завод ракетних боєприпасів

У польському Гожуві-Великопольському розпочали будівництво нового заводу Hanwha WB Advanced System, який вироблятиме керовані ракети, зокрема для систем HOMAR-K. Проєкт реалізують у межах співпраці польської Grupa WB та південнокорейської Hanwha Aerospace.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Польщі.

Будівництво стартувало 4 листопада. У церемонії взяла участь заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька.

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Глава польського Міноборони Владислав Косіняк-Камиш у зверненні до учасників церемонії наголосив, що запуск будівництва означає перехід від стратегічних рішень до практичної реалізації проєкту.

За його словами, 29 грудня минулого року була підписана угода приблизно на 14 млрд злотих, а новий завод має забезпечити польські Збройні сили сучасними ракетними боєприпасами власного виробництва.

У Польщі посилаються на досвід війни в Україні

Косіняк-Камиш заявив, що сучасна безпека вимагає не лише наявності сучасного озброєння, а й здатності самостійно його виробляти, обслуговувати та регулярно поповнювати запаси.

Він окремо зазначив, що досвід війни в Україні показав важливість реактивної артилерії, високоточного ураження цілей та наявності достатніх запасів боєприпасів.

За словами міністра, навіть найсучасніші системи озброєння не можуть повною мірою виконувати свої завдання без стабільного постачання боєприпасів.

Новий завод у Гожуві-Великопольському має стати одним із ключових елементів польських виробничих потужностей у сфері ракетних боєприпасів для систем HOMAR-K.

Передбачений трансфер технологій

Проєкт є частиною польсько-корейського стратегічного партнерства у сфері оборони та високих технологій.

Інвестиція передбачає розвиток промислової співпраці, трансфер технологій та збільшення виробничих можливостей Польщі.

На підприємстві планують налагодити масштабне виробництво керованих ракет.

Боєприпаси вироблятимуться в Польщі за участю Grupa WB та інших польських компаній.

Проєкт також передбачає спільну розробку та запуск у виробництво ракет нового покоління відповідно до потреб польських Збройних сил.

Понад 200 робочих місць

У польському Міноборони також очікують, що новий завод стане центром розвитку оборонних технологій та співпраці між польськими інженерами, фахівцями й підприємствами.

Планується, що на підприємстві працюватимуть понад 200 осіб.

Інвестиція також передбачає розвиток інфраструктури та співпрацю з місцевими компаніями.

Виготовлені в Польщі ракети призначатимуться, зокрема, для систем HOMAR-K.

У перспективі виробничі компетенції нового заводу мають використовуватися не лише для забезпечення потреб польської армії, а й для розвитку експортного потенціалу на ринках союзних держав.