У Росії після атаки дронів горів логістичний центр Ozon: частково обвалився дах

У ніч на 4 листопада в російському Адигейську після атаки безпілотників спалахнула пожежа на території логістичного центру Ozon. На об’єкті частково обвалився дах, компанія призупинила приймання товарів.

Про це повідомляють Telegram-канали Astra та Exilenova+.

За попередніми даними, на території логістичного комплексу в південно-західній частині Адигейська частково зруйновано покрівлю. Місцева влада повідомила, що займання на території логістичного центру виникло внаслідок атаки БпЛА.

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У пресслужбі Ozon підтвердили атаку на логістичний центр “Адигейськ_РФЦ”.

“Наш логістичний центр Адигейськ_РФЦ зазнав атаки БпЛА. Ми оперативно евакуювали всіх працівників, попередньо ніхто не постраждав. Виникла пожежа”, — заявили в компанії.

Ozon також повідомив, що тимчасово приховає з онлайн-вітрини товари, які перебували на пошкодженому об’єкті. Приймання нових товарів у логістичному центрі зупинено.

Складський комплекс в Адигейську є одним із найбільших розподільчих центрів Ozon на півдні Росії. Його площа, за різними оцінками, становить близько 10 тисяч квадратних метрів, а кількість працівників може перевищувати 1,5 тисячі. Будівництво розпочалося у 2022 році, останню чергу комплексу відкрили в жовтні 2023 року.

У Міноборони РФ заявили, що протягом ночі російська ППО нібито збила 709 безпілотників, зокрема над територією Адигеї.

Це не перша атака на логістичні об’єкти Ozon за останні тижні. За даними Astra, 18 жовтня пожежа виникла на складі компанії в Колпінському районі Санкт-Петербурга, а 24 жовтня безпілотники атакували склад в Омську.

28 жовтня Ozon оцінив збитки від атак дронів на 11 своїх логістичних центрів у понад 30 млрд рублів.

Нагадаємо, після серії ударів українських дронів по логістичних центрах у Росії маркетплейс Wildberries почав шукати складські приміщення в Казахстані. Компанія будує в Астані та Алмати складські комплекси загальною площею близько 260 тис. кв. м, які планує ввести в експлуатацію у першому кварталі 2027 року.